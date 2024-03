Call of Duty: Warzone Mobile, il trailer di lancio esalta l'autenticità del gioco

Call of Duty: Warzone Mobile offrirà un'esperienza autentica, estremamente vicina a quella disponibile su PC e console: è su questo punto che batte, con grande determinazione, il trailer di lancio del gioco appena pubblicato da Activision.

Disponibile su iOS e Android a partire dal 21 marzo, Call of Duty: Warzone Mobile includerà le stesse meccaniche e la stessa struttura che hanno consentito al battle royale free-to-play di spopolare in questi anni, ma in una dimensione portatile.

Non solo: oltre a un comparto tecnico d'eccellenza in ambito mobile, sarà possibile contare sulla cross-progression per quanto concerne il livello delle armi e del personaggio, portando avanti i propri progressi a prescindere dalla piattaforma utilizzata.