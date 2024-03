Spezziamo una lancia a favore dei GAAS, i tanto odiati games as a service!

Si parla di GAAS, ovvero games as a service e tutti iniziano a fare gesti scaramantici; eppure l'idea di tenere in vita un gioco per anni, almeno su carta, non è affatto male. Il termine non si sa bene dove e quando nasce, ma la volontà di passare dal classico "games as a product" al "games a service" inizia a prendere forma con la proliferazione degli MMO, e si concretizza definitivamente con la scalata al vertice della cinese Tencent che sul modello ha guadagnato più di altri. L'acronimo GAAS diventa d'uso comune da Destiny in poi, un gioco dal successo controverso la cui formula, ripresa anche da altri titoli, ne diventerà quasi il sinonimo.

Ma cosa sono? In sostanza, si tratta di un modello di business che permette agli sviluppatori di generare un flusso continuo di reddito dai proventi di un gioco continuando ad aggiornarlo su base costante, introducendo nuovi contenuti, anche a pagamento. In sintesi, i GaaS rappresentano un modo innovativo per gestire i giochi, garantendo un flusso costante di contenuti e un'esperienza personalizzata per i giocatori.

GAAS e Destiny diventano per il pubblico la stessa cosa, ma il collegamento saranno i peccati del gioco Bungie non le sue doti migliori; gli stessi peccati che verranno riproposti, senza correzioni, da almeno un'altra dozzina di titoli che sarebbero stati fantastici come giochi normali, ma che mozzati e rimpinzati di microtransazioni si sono spesso rivelati a dir poco disastrosi.