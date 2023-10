Call of Duty: Warzone Mobile ha già più di 45 milioni di preregistrazioni

Call of Duty compier 20 anni

La notizia è arriva dal blog ufficiale di Call of Duty, nel post che celebra il 20° compleanno della serie, che cadrà il 29 ottobre 2023. Tra i vari paragrafi, che ne ripercorrono la storia, hanno trovato spazio anche i giochi in uscita, ossia Call of Duty: Modern Warfare 3 e, appunto, Call of Duty: Warzone Mobile.

Stando al post, il gioco sarà pubblicato nella primavera del 2024 e giocatori possono prepararsi a "unirsi a più di 45 milioni di fan che si sono già preregistrati" sulle mappe Verdansk e Rebirth Island, ricreate per il gioco. Il gioco avrà inoltre la progressione e il Battle Pass integrato con Modern Warfare 3 e il Warzone per sistemi casalinghi.

Da sottolineare come Call of Duty: Warzone Mobile sarà praticamente un gioco di Microsoft, considerando che l'acquisizione è ormai conclusa. Insomma, è anche per titoli di questo richiamo in ambito mobile che la casa di Redmond ha dovuto sborsare quasi settanta miliardi di dollari per comprare la compagnia.