Xbox ha 13 proprietà intellettuali da più di 1 miliardo di dollari, stando a Phil Spencer

Le parole di Spencer

La divisione gaming di Microsoft è cresciuta molto con l'acquisizione di Activision Blizzard

Nel messaggio possiamo leggere: "Microsoft Gaming sta compiendo un'avventura di più anni per raggiungere i giocatori ovunque si trovino, sugli apparecchi su cui scelgono di giocare e la nostra strategia sta funzionando. Abbiamo tredici serie da più di un miliardo di dollari nel nostro portfolio e abbiamo appena registrato un nuovo record di coinvolgimento sul Game Pass."

Naturalmente il messaggio non era il posto adatto per parlare delle serie in sé, ma quel tredici è comunque un numero enorme, che fa capire la potenza di fuoco attualmente in mano alla casa di Redmond.

La prima a concretizzarsi sarà la serie Call of Duty, di cui sta per essere pubblicato Call of Duty: Modern Warfare 3 su cui, va detto, Microsoft ha pochissimi meriti (è stato sviluppato prima dell'acquisizione). Vedremo in futuro se riuscirà a far fruttare questo enorme patrimonio, come fatto ad esempio con Minecraft, il gioco più venduto di sempre, e che piani ha per le serie.