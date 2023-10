Steam, le offerte di Halloween: ecco la promozione Scream La vendetta con ricompense quotidiane

Tramite Steam sono ora disponibili nuovi sconti, che dureranno fino al 2 novembre 2023 (ore 18:00). Si tratta chiaramente di una promozione a tema Halloween, nota come "Scream La vendetta", e propone tante offerte a tema horror o affine.

Tra le promozioni, che includono anche l'intero catalogo di Capcom su Steam, troviamo opere note come Dead by Daylight, The Forest e Phasmophobia.

La pagina Steam delle offerte propone varie categorie come gli "Horror di sopravvivenza", con titoli interessanti come Dredge, il noto Subnautica, il più recente The Texas Chainsaw Massacre ed Escape the Backrooms.

Passando invece al Fantasy Dark, per chi non ama il puro horror, troviamo Bloodstained Ritual of the Nights, Hellblade Senua's Sacrifice, Darkest Dungeon 2 e non solo.

Per chi cerca i vampiri o i lupi mannari, troviamo Castlevania Lords of Shadows 2, Vampyr ed Evil West, tra i vari.