Capcom: saldi di Halloween su Steam, con tutto il suo catalogo in offerta

Capcom ha lanciato su Steam una tornata di saldi legati ad Halloween per tutti i giochi presenti nel suo catalogo. Il piatto forte dell'offerta è naturalmente la serie Resident Evil, decisamente in linea con il periodo, ma c'è tanto altro di acquistabile in sconto.

Le offerte

I saldi su Steam fanno bene al cuore

Tra i giochi in sconto, ce ne sono anche di molto recenti. Ad esempio è possibile acquistare il remake di Resident Evil 4 per 39,59€ invece di 59.99€ (-34%), oppure Ghost Trick: Detective fantasma per 19,79€ invece di 29,99€ (-34%).

Presenti anche alcuni bundle interessanti, come il Resident Evil Halloween Pack che per 22,46€ consente di acquistare in un colpo solo Resident Evil 0, Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3, o come il Dead Rising Halloween Pack, che per 16,49€ permette di aggiungere alla libreria Dead Rising, Dead Rising 2, Dead Rising 2: Off the Road, Dead Rising 3 Apocalypse Edition e Dead Rising 4.

In offerta anche altre serie, come quella Devil May Cry o quella Monster Hunter. Sarà invece deluso chi sperava in qualche sconto per le ultime uscite. Purtroppo non ce ne sono Street Fighter 6, Exoprimal e Megaman X Dive Offline.

I saldi sono anche un ottimo modo per ricordare le prossime uscite: Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy e Dragon's Dogma 2.

Per tutte le offerte, potete visitare la pagina dei saldi di Halloween di Capcom su Steam.