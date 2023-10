Alan Wake 2: New Game+ dopo il lancio con narrativa alternativa e difficoltà Nightmare

A poche ore dal lancio di Alan Wake 2, Remedy ha annunciato che sta lavorando a un aggiornamento che introdurrà nel gioco il New Game+, modalità che in questo appare sulla carta davvero molto accattivante, dato che andrà a integrare un nuovo livello di difficoltà, nonché una "narrativa alternativa".

L'annuncio è arrivato tramite un post su X, dove gli sviluppatori affermano che tali novità arriveranno dopo la pubblicazione, con un periodo di uscita tuttavia ancora da definire.

Stando ai dettagli offerti dallo studio, nel New Game+ di Alan Wake 2 sarà possibile riniziare le (dis)avventure di Alan e Saga conservando tutte le armi e i potenziamenti sbloccati in precedenza. Per controbilanciare questo vantaggio gli utenti potranno selezionare il nuovo livello di difficoltà "Nightmare", mentre per mantenere alto l'interesse gli sviluppatori hanno creato una narrativa alternativa, che include nuovi manoscritti e contenuti video che supponiamo faranno maggiore chiarezza su alcuni punti della trama o la espanderanno con nuovi elementi.