Star Ocean: The Second Story R, il trailer di lancio ci mostra la versione finale

L'editore Square Enix e lo studio di sviluppo Gemdrops hanno pubblicato il trailer di lancio del gioco di ruolo d'azione Star Ocean: The Second Story R , che sarà disponibile a partire dal 2 novembre 2023 su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Il filmato mostra la versione finale del gioco.

Il trailer

Il trailer arriva con nuovi dettagli sul gameplay, in particolare sul New Game+. La modalità sarà selezionabile dalla schermata dei titoli dopo aver sconfitto l'ultimo boss. Consentirà di rigiocare mantenendo tutti gli oggetti e altri aspetti della partita conclusa, pur potendo scegliere tra Claude o Rena come personaggio principale (quindi non c'è bisogno di riutilizzare lo stesso).

Cosa si manterrà nel New Game+? Il livello del personaggio, SP/BP e il livello delle skill, tutti gli oggetti, compresi quelli chiave (non legati alla storia principale), tutto l'equipaggiamento e gli accessori, il livello di amicizia dei persoaggi e tutte le voci dell'enciclopedia. Si perderanno invece i punti di viaggio rapido, gli oggetti chiave legati alla storia principale, Psynard, Private Action, gli scrigni e altro ancora.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che volendo potete scaricare la demo di Star Ocean: The Second Story R e usare i salvataggi nella versione completa del gioco, nel caso decidiate di acquistarlo.