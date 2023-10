Nintendo ha aggiornato le sue linee guida per i creatori di contenuti, facendoli infuriare

Nintendo ha aggiornato le sue linee guida per i creatori di contenuti, facendo infuriare praticamente tutti per l'aggiunta di nuove restrizioni. Di base la casa di Mario ha ribadito implicitamente di voler controllare in modo più esaustivo i contenuti legati ai suoi giochi che vengono pubblicati online, evitando molte delle derive visibili su YouTube e affini.

Le nuove linee guida entreranno in vigore dal 15 novembre 2023 e vanno in una direzione precisa, poco seguita in occidente, ma molto apprezzata in Giappone, ossia quella di evitare che i giochi vengano completamente pubblicati in forma di video, senza oltretutto alcun contributo effettivo da parte dei creatori di contenuti.