Apple: iOS 17.1 disponibile: tutte le novità e i buoni motivi per aggiornarsi

Tra queste spiccano la rimozione dei limiti di distanza in AirDrop, nuove opzioni di StandBy che riducono l'attivazione dello schermo, opzioni diverse per la torcia e la possibilità di visualizzare immagini in rotazione sullo schermo di blocco da un album dedicato.

Disponibile per iPhone compatibili con iOS 17, quindi a partire da iPhone X e iPhone SE del 2020 in poi, la versione 17.1 di iOS è un aggiornamento che introduce diverse novità presentate durante la WWDC di giugno.

AirDrop senza limiti

Il nuovo aggiornamento di iOS, raggiunge la versione 17.1

AirDrop, la funzione per il trasferimento wireless di dati tra dispositivi Apple, ora consente il completamento della copia anche quando i dispositivi escono dal raggio d'azione.

Sarà consentito proseguire il processo con file di dimensioni considerevoli sfruttando la connettività tramite Wi-Fi o dati mobili.

La modalità StandBy di iOS 17, che trasforma il telefono in uno schermo informativo durante la ricarica in modalità orizzontale, ora offre l'opzione per spegnere automaticamente lo schermo dopo 20 secondi o mantenerlo sempre acceso; da notare però che quest'ultima è disponibile solo per i telefoni compatibili, ovvero iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Per i modelli della linea 15 che lo prevedono, iOS 17.1 presenta miglioramenti al tasto Azione laterale.

Grazie al sensore di prossimità, il dispositivo rileva la sua collocazione in una tasca e impedisce attivazioni accidentali del pulsante.

È comunque possibile azionare il tasto in tasca, ma è richiesta una pressione prolungata per attivare la funzione assegnata.