Alan Wake 2, il trailer gameplay di Saga dall'Xbox Partner Preview

Oggi, 25 ottobre 2023, è andato in onda l'Xbox Partner Preview e Microsoft ci ha mostrato un trailer gameplay Alan Wake 2, il gioco di sopravvivenza di Remedy Entertainment.

Il trailer ci mette nei panni di Saga, il secondo personaggio giocabile di Alan Wake 2. La donna è in una vecchia casa e un qualche tipo di creature mostruosa, con l'aspetto di una donna palindroma, la attacca. La creatura non è in grado di vedere l'agente dell'FBI quando è nella luce e dopo un po' di spari viene sconfitta.

Saga usa poi la musica per capire dove andare, mentre le realtà si fondono e visioni terrificanti legate ad Alan Wake appaiono a schermo. Si tratta di una breve sequenza, ma molto interessante che ci permette di comprendere appieno quali sono le atmosfere di Alan Wake 2.