Fallout: il co-creatore svela definitivamente chi ha lanciato la prima bomba atomica

"Oh, beh, allora non lo so", dice Cain, apparentemente riluttante a rovinare il mistero . "Chi lo sa? Probabilmente si trattava di una nazione esterna".

"La gente in realtà discute su chi ha sparato per primo".

"Il motivo per cui siamo stati nuclearizzati è che le armi biologiche erano illegali e in qualche modo la Cina ha scoperto che noi [ndr, intende gli USA] stavamo creando il FEV [Forced Evolutionary Virus]", ha spiegato Cain in una recente intervista al canale TKs-Mantis. "E ci hanno detto: "Dovete smettere". E noi abbiamo risposto: 'Ok'. Invece abbiamo proseguito. Tutto quello che abbiamo fatto è stato proseguire".

Tim Cain , produttore e co-creatore del gioco di ruolo Fallout originale, ha svelato una volta per tutte chi ha lanciato la prima bomba nucleare all'interno della saga. I fan hanno dibattuto per anni sulla questione, visto che nella lore dei giochi non è detto in modo del tutto esplicito. Pare però che molti fan avessero ragione: è stata la Cina.

Fallout, il FEV e altri dettagli di lore

FEV è il virus che altera il DNA sviluppato dall'appaltatore militare americano West Tek. Il wiki del fandom Fallout Nukapedia riporta che è apparso per la prima volta in Fallout 2 ed è il fattore scatenante di tutte le mutazioni viste in creature come i radscorpioni e i deathclaws, gli esseri irradiati come i ghoul e i super mutanti, oltre elementi come il caratteristico bagliore radioattivo verde neon.

La risposta di Cain sulla bomba nucleare cinese, che è in linea con alcune teorie storiche, è nata durante una discussione sul rapporto tra Stati Uniti e Canada nell'universo di Fallout. Il Canada viene annesso dagli Stati Uniti come escalation di un accordo di difesa presumibilmente stipulato per salvaguardare le risorse del paese dalle forze cinesi, e alla fine viene assimilato agli Stati Uniti, che saranno di lì a breve bombardati.

La sperimentazione di FEV umani, ovviamente pensata per la creazione di super-soldati potenziati, è iniziata seriamente intorno agli anni '70 del XX secolo, proprio nel momento in cui l'indipendenza del Canada è stata completamente cancellata.

Di "lore", possiamo quindi affermare che la Cina ha attaccato gli USA sia per impedire lo sviluppo del FEV che per limitarne il potere dopo l'annessione del Canada.

Parlando di un'altra versione di Fallout, la data d'uscita della serie TV di Prime Video è stata annunciata con un teaser.