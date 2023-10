Fallout: data d'uscita della serie TV di Prime Video annunciata con un teaser

La serie Fallout

La serie TV di Fallout, esclusiva di Prime Video, è naturalmente ambientata nello stesso universo del gioco, un futuro post apocalittico in cui la società è andata in frantumi a causa di una guerra nucleare. Ambientata a Los Angeles, racconta una storia originale, ancora segreta, che entrerà a far parte del canone.

Prodotta da Kilter Films, la serie è in sviluppo dal 2020. I produttori esecutivi sono Jonathan Nolan e Lisa Joy. Sostanzialmente è lo stesso team dietro alle serie 'Westworld' e 'The Peripheral'.

Il cast della serie include Ella Purnell ('Yellowjackets'), Walton Goggins ('The Hateful Eight'), Aaron Moten ('Emancipation'), Moisés Arias ('The King of Staten Island'), Kyle MacLachlan ('Twin Peaks'), Sarita Choudhury ('Homeland'), Michael Emerson ('Person of Interest'), Leslie Uggams ('Deadpool'), Frances Turner ('The Boys'), Dave Register ('Heightened'), Zach Cherry ('Severance'), Johnny Pemberton ('Ant-Man'), Rodrigo Luzzi ('Dead Ringers'), Annabel O'Hagan ('Law & Order: SVU'), e Xelia Mendes-Jones ('The Wheel of Time').

Parlando di videogiochi, molti sono ancora in attesa che Bethesda sveli quando uscirà la patch PS5 / Xbox Series X/S di Fallout 4. Si parla anche dello sviluppo di un nuovo titolo.