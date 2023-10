Xbox Partner Preview: nuovo evento per le terze parti annunciato da Microsoft, data e orario

Microsoft ha annunciato l'Xbox Partner Preview, un nuovo evento tutto dedicato alle terze parti che andrà in onda mercoledì 25 ottobre 2023 alle 19:00 italiane. Si tratta del primo appuntamento di un nuovo format in cui verrà dato spazio ai giochi prodotti da compagnie esterne, alcuni dei quali in arrivo su PC e Xbox Game Pass.

Più nello specifico, lo show in programma questa settimana offrirà oltre 20 minuti di trailer e nuovi video gameplay da parte di studi esterni come Ryu Ga Gaotoku Studio, Remedy e Studio Wildcard e altri ancora.

La lista dei giochi confermati include Like a Dragon: Infinite Wealth, il trailer di lancio di Alan Wake 2, il primo video gameplay di Ark: Survival Ascendend e maggiori dettagli su Dungeons of Hinterberg.