Mortal Kombat 1 per PS5 e Switch in sconto su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è possibile sfruttare l'offerta per Mortal Kombat 1 per PS5 e Switch. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 30% tramite coupon da attivare direttamente nella pagina prodotto. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 74.99€ per PS5 e 69.99€ per Switch. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma ma parliamo di poche decine di centesimi di differenza. Il prodotto è venduto e spedito da Prezzo Bomba in versione PS5, ma c'è anche una versione spedita da Amazon a un euro extra.

Mortal Kombat 1 è il più recente picchiaduro di Warner Bros. Si tratta di un reboot della saga, per questo motivo utilizza il numero uno. Il precedente capitolo era l'11. Troverete tanti lottatori, modalità di gioco single player e multigiocatore e non solo.