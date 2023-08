Fallout 4 per PS5 e Xbox Series X/S? Per ora la priorità di Bethesda è lanciare Starfield

Un fan ha chiesto numi a Pete Hines sullo stato dell'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X/S di Fallout 4 , ma la risposta del dirigente di Bethesda è stata secca: per ora la priorità è Starfield , che sta per essere lanciato tra pochissime settimane.

Questione di priorità

Starfield viene prima di tutto

L'arrivo di una versione aggiornata di Fallout 4 per le console di ultima generazione è stato annunciato da Bethesda stessa a fine ottobre 2022, ma da allora non se n'è saputo più niente. Per questo motivo l'utente X Darren Flynn ha deciso di scrivere direttamente a Pete Hines di Bethesda per avere qualche aggiornamento:

"Ehi @DCDeacon, qualche novità sull'aggiornamento next-gen di Fallout 4? È tutto in silenzio da un po' ormai, senza che sia più stato condiviso nulla con la comunità."

La risposta di Hines non è stata molto gentile: "Non so se hai sentito che stiamo per lanciare un nuovo gioco entro tre settimane. È la nostra priorità. Quando avremo un aggiornamento, lo condivideremo."

Attualmente il team di Bethesda deve essere sottoposto a un'enorme pressione, data l'attesa collettiva verso Starfield. Ciò non di meno la risposta di Hines poteva essere meno brusca, visto che comunque è naturale che i fan chiedano informazioni, sopratutto per una serie grossa e amata come quella Fallout.

Per il resto vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile su PC e Xbox Series X/S a partire dal 6 settembre 2023. Il gioco sarà lanciato da subito anche sul Game Pass, PC e Xbox.