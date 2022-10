Fallout 4: aggiornamento "next-gen" per PS5, Xbox Series X|S e PC svelato, sarà gratis

Tramite il proprio sito ufficiale, Bethesda ha annunciato che sarà pubblicato un aggiornamento gratuito "next-gen" per PS5, PC e Xbox Series X|S di Fallout 4. Il periodo di uscita è per ora fissato a un generico 2023.

Secondo quanto indicato, questo aggiornamento includerà una serie di bonus tecnici come una modalità prestazione per giocare ad alto frame rate (non sappiamo per ora quanto alto), ma anche una modalità per il 4K. Non mancheranno anche una serie di correzioni di bug di Fallout 4.

Oltre alle aggiunte grafiche, non mancheranno delle aggiunte di contenuto: l'update next-gen di Fallout 4 includerà anche nuovi contenuti per il Creation Club. Purtroppo non abbiamo informazioni più precise riguardo a quello che sarà incluso in questo aggiornamento gratuito.

Per il momento questo è quanto sappiamo dell'update di Fallout 4. Considerando che non abbiamo ancora un mese di pubblicazione, supponiamo che non si tratterà dei primi mesi dell'anno. Questo significa che ci sarà molto tempo per scoprire qualcosa di nuovo a riguardo e magari vedere anche dei video che mostrano i miglioramenti in azione.