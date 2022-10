Sackboy: Una Grande Avventura: trailer presenta i personaggi ai giocatori PC

L'editore Sony e lo studio di sviluppo Sumo Digital hanno pubblicato un nuovo trailer di Sackboy: Una Grande Avventura per presentare i personaggi del gioco agli utenti PC, che potranno giocarci a partire dal 27 ottobre 2022.

Si tratta sostanzialmente di un filmato di gameplay in cui vengono mostrati i diversi personaggi in azione. Prima di passare oltre, leggiamo quali sono i bonus previsti per chi prenoterà il gioco:

Quattro costumi bonus e vestire Sackboy come i protagonisti dei più grandi successi del mondo PlayStation:

Connor, prototipo di androide CyberLife.

Jin Sakai, intrepido guerriero samurai.

Deacon St. John, biker fuorilegge diventato eroe.

Sam Porter Bridges, corriere coraggioso.

Leggiamo quali sono le funzionalità esclusive della versione PC:

Le migliori menti del Mondo del fai da te hanno messo a punto un'impressionante serie di migliorie tecniche e grafiche che rendono ancora più spassosa la versione PC di questa straordinaria avventura.

Oh, che bella grafica!

Avventurati nelle folli e pittoresche lande del Mondo del fai da te nello splendore superdefinito dei 4K*! Lasciati stupire dagli incredibili dettagli delle immagini ad alta definizione generate dalla rivoluzionaria tecnologia Deep Learning Super Sampling di NVIDIA Corporation, disponibile sulle schede grafiche della serie NVIDIA GeForce RTX o superiore. Sackboy non è mai stato così bello!

Wow, che velocità!

Il perfido Vex non perde tempo e, se vuoi sventare i suoi piani, non puoi essere da meno. Entra in azione a tutta velocità con una fluidità ancora maggiore, il supporto ai 120 fps, tempi di caricamento ridotti su hardware compatibile e frequenza di aggiornamento variabile.

Prendi il controllo!

Vivi l'avventura come vuoi! Prova l'immersività del feedback aptico e degli effetti grilletto dinamici progettati appositamente per Sackboy una grande avventura giocando con un controller DualSense per PlayStation 5 collegato via cavo al PC. Se preferisci, puoi utilizzare un ampio numero di game pad alternativi o riassegnare liberamente i comandi a mouse e tastiera.

Pupazzi panoramici!

Immergiti nel Mondo del fai da te con un campo visivo degno della sua magnificenza grazie al supporto agli schermi ultrawide da 21:9.

Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di Sackboy: Una Grande Avventura.