God of War Ragnarok: ci sono spoiler in circolazione, state attenti a cosa cercate online

Speravamo di non dover dare questa notizia ma è successo quello che tutti temevano: sono in circolazione una serie di spoiler su God of War Ragnarok. Secondo quanto riportato, la fonte potrebbe essere un recensore che sta caricando su Twitter immagini del gioco.

Non abbiamo visionato gli spoiler in prima persona, ma vari account Twitter stanno segnalando la questione. Inizialmente si era pensato che la persona avesse inavvertitamente caricato online gli screenshot di God of War Ragnarok tramite il collegamento tra l'account Twitter e l'account PlayStation, ma secondo gli ultimi aggiornamenti non pare sia così.

Sembrerebbe che la persona stia deliberatamente caricando le immagini su Twitter. Resta la possibilità che tale persona sia convinta che nessuno possa vedere le immagini, magari perché ritiene che il proprio account sia impostato come privato. In ogni caso, ci sono in rete delle immagini di God of War Ragnarok che includono spoiler.

Le motivazioni a questo punto contano poco. Siamo certi che molti giocatori non vogliano scoprire in anticipo dettagli chiave della trama di God of War Ragnarok, quindi vi consigliamo di fare attenzione quando siete sui social network e quando cercate online immagini di God of War Ragnarok in quanto potreste imbattervi in spoiler.

Mancano ancora poco più di due settimane prima della pubblicazione di God of War Ragnarok: si tratta di un tempo molto lungo.

Se volete scoprire qualcosa del gioco senza spoiler, vi lasciamo al nostro recente provato.