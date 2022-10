Star Wars: nuovo film dal regista di Ms. Marvel e dallo scrittore di Lost in produzione

Secondo quanto svelato da Deadline, è in produzione un nuovo film di Star Wars. A capitanare il progetto vi è il regista due volte premio Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) e lo scrittore Damon Lindelof (Lost).

Lindelof, noto soprattutto per la serie TV Lost, è co-sceneggiatore del film, secondo quanto riportato da Deadline: per il momento non si sa chi sia l'altro sceneggiatore. Le fonti hanno detto che la sceneggiatura è ancora in fase di stesura: supponiamo quindi che le riprese siano ancora lontane e di conseguenza l'uscita non sia dietro l'angolo.

Obaid-Chinoy, invece, ha diretto diversi episodi di Ms. Marvel ed è noto per i suoi documentari premiati con l'Oscar, tra cui Saving Face e A Girl in the River, The Price of Forgiveness.

Ms. Marvel, diretto anche da Sharmeen Obaid-Chinoy

Secondo Deadline, questo nuovo film di Star Wars sembra avere "il maggior slancio" tra tutti i progetti cinematografici di Star Wars in fase di sviluppo. Ricordiamo che sono in sviluppo vari progetti, come ad esempio il film di Taika Waititi, il film Rogue Squadron della regista di Wonder Woman Patty Jenkins e la nuova trilogia di Rian Johnson. L'ultimo film di Star Wars è stato Star Wars: L'ascesa di Skywalker del 2019.

Secondo la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, il nuovo film di Waititi su Star Wars uscirà alla fine del 2023. "Abbiamo grandi talenti con cui stiamo lavorando, persone che tengono moltissimo a quella che sarà la prossima iterazione di Star Wars e a riportare la gente nei cinema, in modo da poter arrivare in sala davvero con il botto. Questo è importante per noi", ha detto Kennedy.

In questo momento, i fan si stanno godendo Star Wars: Andor, eccone la nostra recensione dell'episodio 1x06.