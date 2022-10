Cult of the Lamb: disponibile l'aggiornamento Blood Moon Festival

Lo studio di sviluppo Massive Monster e l'editore Devolver Digital hanno annunciato la pubblicazione di Blood Moon Festival, il nuovo aggiornamento maggiore per l'action adventure roguelike Cult of the Lamb.

Installandolo, si ottengono dei nuovi contenuti:

Il rituale Blood Moon

Tre nuovi aspetti per i seguaci da sbloccare

Quattro nuove decorazioni per la base da sbloccare

Un ampliamento della colonna sonora

Da notare che il Blood Moon Festival sarà attivo fino al 10 novembre 2022, dopodiché non sarà più accessibile. Quindi bisogna sbrigarsi se si vogliono i nuovi contenuti. Vediamo il trailer di lancio di Blood Moon Festival:

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Cult of the Lamb, in cui abbiamo scritto:

"Complessivamente Cult of the Lamb ci è piaciuto molto, pur avendo trovato qualche criticità sul lato della rappresentazione, in particolare quella dei sistemi di gestione della setta. In un certo senso funziona tutto molto bene, ma avremmo gradito una maggiore profondità di certi sistemi, come quello di combattimento, e una maggiore elaborazione di altri, che rimangono estremamente in superficie proprio nel modo in cui caratterizzano il culto stesso. Comunque sia ci troviamo di fronte a un ottimo titolo, che tiene incollati allo schermo fino alla fine, e anche oltre."