LG OLED evo è al prezzo minimo: l'offerta Amazon per la TV perfetta per giocare in 4K/120 FPS

Se siete in cerca di una nuova smart TV per godervi appieno film, serie TV e videogiochi, su Amazon Italia è disponibile un'offerta per una LG OLED evo da 55 pollici, con Dolby Vision e HDMI 2.1 in 4K HDR. Lo sconto segnalato è di 553€, ovvero del 25%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa smart TV è 2.199€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

LG OLED evo dispone di pixel auto-illuminant che migliorano i colori e i dettagli. In generale, le immagini sono del 20% più luminose rispetto a uno schermo LG OLED tradizionale. Monta un processore α9 GEN6 potenziato con IA. Supporta anche Dolby Vision IQ e Dolby Atmos che migliorando l'esperienza cinematografica con immagini e audio di qualità superiore. In ambito gaming, troverete quattro porte HDMI 2.1 per giocare in 4K a 120 FPS con VRR e Dolby Vision.