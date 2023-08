Microsoft ha eliminato Cortana da Windows 11

Addio Cortana

Cortana tornerà a essere solo un personaggio della serie Halo

Provando a lanciare l'applicazione appare un messaggio che dice: "Cortana in Windows come app autonoma è deprecata." Cliccando per avere maggiori informazioni, si scopre che: "Stiamo apportando alcune modifiche a Windows e Microsoft 365 che avranno impatto su utenti di Cortana. Cortana in Windows come app autonoma è deprecata. Il supporto per Cortana in Teams per dispositivi mobili, visualizzazione di Microsoft Teams e Microsoft Teams Rooms terminerà nell'autunno del 2023. Cortana in Outlook Mobile continuerà a essere disponibile."

Quindi Cortana rimarrà attiva solo dentro Outlook Mobile, dove in qualche modo viene ancora utilizzata.

Cortana iniziò la sua carriera di assistente digitale con Windows Phone, quindi nel 2015 fu integrata in Windows 10, per poi entrare anche in Windows 11. Sempre un passo indietro rispetto ad Alexa e Siri, le assistenti virtuali di Amazon e Apple, che di loro non stanno avendo vita facile negli ultimi anni, incalzate come sono dalle nuove intelligenze artificiali generative, non è mai stata molto amata in ambito PC. Del resto Satya Nadella stesso, il CEO di Microsoft, l'ha definita stupida come un sasso.

Proprio un'intelligenza artificiale di ultima generazione rimpiazzerà in qualche modo Cortana. Microsoft sta lavorando infatti a Windows Copilot, una barra laterale per Windows 11 che integrerà Bing Chat e che potrà controllare le impostazioni del sistema operativo.