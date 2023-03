Alexa, Siri e Cortana erano stupide come sassi per Satya Nadella il CEO di Microsoft

Satya Nadella, il CEO di Microsoft, ha definito i vecchi assistenti vocali come Alexa, Siri e la stessa Cortana, "stupidi come sassi". Il commento di Nadella, dato al Financial Times, è arrivato parlando delle nuove intelligenze artificiali generative, come ChatGPT, che appaiono sempre più come il futuro di questa tecnologia, visti anche gli ottimi risultati.

Per Nadella le intelligenze artificiali degli assistenti vocali non sono state all'altezza delle attese, finendo per far crollare gli affari a esse legate: "Cortana, Alexa, Google Assistant o Siri, nessuna ha funzionato. Avevamo un prodotto che doveva essere il nuovo front-end per tantissime informazioni, ma non funzionava."

In effetti una decina di anni fa le attese per gli assistenti vocali erano enormi e le varie Siri e Alexa sono diventate anche degli oggetti culturali molto citati. Purtroppo per loro non hanno mai preso davvero piede, nonostante gli enormi sforzi fatti dalle varie compagnie. Ad esempio tra il 2016 e il 2017 Amazon aumentò enormemente il numero di impiegati che lavoravano su Alexa, portandoli da circa 1.000 a circa 5.000. La recente tornata di licenziamenti della compagnia di Bezos ha visto proprio il settore di Alexa subire enormi tagli.

Secondo Nadella i bot sono le nuove app. Microsoft per prima tra le grandi compagnie tech ha ritirato il suo assistente vocale dal mercato per puntare sulle nuove tecnologie, ottenendo già molti riscontri grazie all'integrazione con Bing. Il successo di ChatGPT, già usatissimo in diversi ambiti, ha reso obsoleti tutti gli assistenti rimasti sul mercato, perché può fare cose che questi si sognano.