GTA 6 sarà solo su PS5 e Xbox Series X|S e non su PS4 e Xbox One, secondo Tom Henderson

Anche Insider-Gaming, il sito di Tom Henderson, riporta alcune delle voci di corridoio emerse di recente su GTA 6, riferendo peraltro che il gioco è previsto solo per le console di generazione attuale, ovvero PS5 e Xbox Series X|S, escludendo dunque PS4 e Xbox One.

Riferendosi alle voci diffuse dal leaker Tez2 su un possibile periodo di uscita per GTA 6, Tom Henderson sembra confermare quanto riferito, con il gioco che potrebbe essere previsto per il 2024. Tuttavia, difficilmente questo verrà annunciato durante l'E3 2023 o eventi simili, quanto piuttosto una presentazione specifica fissata forse per il quarto trimestre del 2023.

"Secondo le mie fonti", ha riferito Henderson, "una delle maggiori ragioni dietro a questo lungo ritardo del gioco è che GTA 6 è previsto uscire solo sulle piattaforme di attuale generazione. Spostare la data d'uscita al 2024 invece che mantenerla per il 2023 serve soprattutto ad assicurarsi che vi sia una buona base di console distribuite a cui vendere il gioco", ha affermato il giornalista.

Secondo quanto riferito da Tez2, Rockstar Games sarebbe disposta anche a tagliare alcuni contenuti previsti per il gioco per non farlo uscire più tardi del 2024, magari distribuendoli successivamente come DLC.

Nei giorni scorsi era stato il rapper 50 Cent, in maniera alquanto inaspettata, a sembrare suggerire l'arrivo di informazioni riguardanti GTA 6, anche se di notizie ufficiali al riguardo non ce ne sono.