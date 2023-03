PS5 è la console più venduta in Europa a febbraio 2023, bene anche Xbox Series X/S

PS5 è stata la console più venduta in Europa a febbraio 2023, con un grosso incremento delle vendite rispetto al mese precedente. Considerando che l'inizio del 2022 fu molto lento per la console di Sony, a causa del problema delle scorte, si tratta di un ottimo segnale per l'ultima generazione di console, che sembra stia finalmente fiorendo.

Da notare che i dati forniti da GSD coprono quasi tutti i mercati europei, tranne Germania e Regno Unito. Comunque sia di quest'ultimo erano già emersi dei dati molto positivi per PS5, quindi possiamo affermare senza pericolo di smentita che sia andata bene in tutto il continente.

In generale, PS5 ha fatto vendite doppie rispetto a Nintendo Switch, che è comunque arrivata seconda. La console ibrida di Nintendo ha visto un calo del 28% rispetto all'anno scorso. Possiamo considerarlo un risultato fisiologico, considerando che ormai ha sei anni. Xbox Series X/S sono in terza posizione, con però un aumento delle vendite del 13% rispetto a febbraio dello scorso anno.

Parlando di accessori, ne sono stati venduti 1,27 milioni in tutta Europa, ossia lo 0,2% in meno rispetto a febbraio 2022. L'accessorio più venduto è il DualSense, ossia il controller di PS5, che ha goduto anche delle maggiori vendite della console.