Death Stranding 2: i Chvrches sono pronti a tornare, se Hideo Kojima chiama

La band scozzese Chvrches ha affermato di essere pronta a tornare a lavorare sulla colonna sonora di Death Stranding 2, nel caso in cui Hideo Kojima dovesse decidere di richiamarli per prendere parte alle musiche del gioco in sviluppo.

Martin Doherty, responsabile del sintetizzatore all'interno della band, è stato intervistato da NME anche sul possibile coinvolgimento con Death Stranding 2 e non è emersa una risposta certa, quanto piuttosto un deciso entusiasmo da parte della band nei confronti del progetto.

"Siamo disponibili", ha detto Doherty, "Non c'è ancora nulla di ufficiale, abbiamo parlato e abbiamo fatto capire che ci piacerebbe collaborare ancora", ha spiegato il musicista, facendo forse riferimento anche all'ultimo incontro avuto con Kojima, con la band che sembra aver preso parte anche a delle sessioni di motion capture.

"Stiamo un po' girando intorno alla questione, non vogliamo fare una domanda diretta al riguardo, ma non so. Stiamo continuando a costruire una relazione speciale con Hideo, ci capiamo a vicenda e se la chiamata dovesse arrivare allora sicuramente saremmo dentro in un secondo".

I Chvrches hanno avuto un certo rilievo all'interno del primo Death Stranding e hanno anche eseguito una performance live di parte della colonna sonora per i The Game Awards. In precedenza, la band aveva preso parte ad altri videogiochi come Forza Horizon 2 e Mirror's Edge Catalyst.