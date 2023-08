Mercury Steam lavora su due nuovi giochi: è il team di Metroid Dread e Castlevania: Lords of Shadow

Gli autori di Metroid Dead, Mercury Steam, sarebbero attualmente al lavoro su due nuovi giochi non ancora annunciati. L'informazione arriva da un rapporto finanziario di Nordisk Games, compagnia madre di Mercury Steam.

Sappiamo che uno di questi giochi è un gioco di ruolo d'azione ambientato in un mondo fantasy oscuro. A condividere i primi dettagli è stato l'editore 505 Games, che ha rivelato questo dettaglio alla fine del 2021 annunciando che si sarebbe occupato della pubblicazione del gioco.

Tecnicamente tale gioco non è ancora stato annunciato, in quanto non ne conosciamo il nome e non l'abbiamo mai visto. Anche del secondo gioco non abbiamo alcuna informazione.