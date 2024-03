Saber Interactive ed Embracer Group si separano, ecco cosa accadrà ai team interni

L'accordo prevede la possibilità per Saber Interactive di acquisire 4A Games e Zen Studios entro un certo periodo di tempo, ma l'operazione non includerà i diritti di licenza e pubblicazione a lungo termine dei giochi attuali e futuri del franchise Metro, che continueranno a essere proprietà di Plaion.

Le dichiarazioni

La serie Metro continuerà a essere gestita da Embracer attraverso Plaion

"Sono lieto di aver trovato una soluzione vantaggiosa per Embracer e per le parti di Saber che ora ci lasceranno", ha dichiarato in un comunicato stampa il cofondatore e amministratore delegato di Embracer Group, Lars Wingefors. "Questa transazione mette entrambe le aziende in una posizione più forte per prosperare in futuro."

"Embracer è ora in grado di interrompere tutte le operazioni in Russia, secondo una precedente decisione del consiglio di amministrazione, salvaguardando così molti posti di lavoro degli sviluppatori sotto una nuova proprietà indipendente. Allo stesso tempo, manteniamo le aziende chiave, le preziose IP e i futuri diritti di pubblicazione."

"Il flusso di cassa è immediatamente migliorato, e rimaniamo impegnati a ridurre il debito netto. La transazione offre un margine aggiuntivo per l'ammortamento del debito in conformità con gli accordi bancari esistenti e migliorerà la flessibilità finanziaria. Questa è la prima transazione dei processi strutturati menzionati in precedenza e segna un piccolo ma importante passo nel nostro percorso di trasformazione di Embracer verso il futuro, a beneficio di tutti i dipendenti, dei giocatori e degli azionisti."

Il cofondatore di Saber Interactive e direttore di Beacon Interactive, Matthew Karch, ha detto invece: "Negli ultimi quattro anni sono stato orgoglioso di far parte dell'incredibile trasformazione di Embracer in una delle principali società di videogiochi al mondo. Nell'ambito degli sforzi della società di riorganizzarsi per far fronte ai cambiamenti del settore e alle sfide geopolitiche, abbiamo ritenuto che fosse la decisione giusta sia per Embracer che per il nucleo di Saber di separarsi."

"Questa cessione lascia entrambe le parti in posizioni migliori per far crescere le rispettive attività. Continuerò a essere un grande azionista a lungo termine di Embracer e rimarremo partner in diversi progetti in corso e futuri. Questa transazione salvaguarda anche il sostentamento di centinaia di professionisti, molti dei quali hanno lavorato con me per oltre due decenni."