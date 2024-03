GTA 6 sarà il lancio più importante nella storia dei videogiochi, per un analista di mercato

GTA 6 potrebbe rappresentare il lancio più importante mai avvenuto nella storia del mercato videoludico, perlomeno stando a Matt Piscatella, noto analista del settore che lavora per Circana.

Che il nuovo capitolo della serie di Rockstar Games sia attesissimo non è certo un mistero e anche solo i ben 180 milioni di visualizzazioni del primo trailer ufficiale sono indicativi del grande interesse verso il gioco. Del resto GTA 5 è vicinissimo al traguardo delle 200 milioni di copie vendute e il suo successore ha sicuramente il potenziale per macinare numeri simili sul lungo periodo.

Il ragionamento di Piscatella, tuttavia, non riguarda solo gli ovvi benefici per le casse di Rockstar Games, ma quelli per tutto il settore. Un colosso di questa portata, infatti, andrà a incrementare le vendite hardware di PlayStation e Xbox (e chissà, magari anche quelle di Switch 2), attirerà nuovi giocatori e in generale aumenterà l'interesse verso questo mercato.

Non solo, avrà anche il compito di rivitalizzare il settore dopo quella che si prospetta un'annata potenzialmente sottotono come il 2024, che, sempre secondo l'analista di Circana, potrebbe portare a un calo dei ricavi del 10% su base annuale data l'assenza di giochi di spessore e lanci di nuove console.

"Questo sarà un anno difficile, ma se si guarda al 2025, se i tassi d'interesse scenderanno e i flussi di denaro saranno più liberi per gli sviluppatori e gli editori, dovremmo avere di nuovo una spinta nel ciclo di sviluppo", ha detto Piscatella.

"Avremo un rinnovato interesse con GTA 6, in particolare. Probabilmente non c'è mai stata una pubblicazione più importante per il settore, nessuna pressione."