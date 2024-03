I ricavi del mercato videoludico potrebbero calare del 10% nel 2024 negli USA

Il 2024 sarà un'annata grigia per il mercato videoludico in termini di ricavi, perlomeno stando all'analista Matt Piscatella di Circana, che prevede che negli USA si registrerà un calo del 2% nella più ottimistica delle ipotesi, che potrebbe tuttavia raggiungere anche il 10% in quella più pessimistica.

Le stime tutt'altro che esaltanti di Piscatella sono basate sull'assenza di un sufficente numero di videogiochi di grosso richiamo nel corso dei prossimi nove mesi e le incertezze relative all'arrivo di nuovi hardware.

"Al momento la mia previsione più ottimistica è di un calo del 2% dei ricavi su base annua", ha detto Piscatella in un'intervista con GamesIndustry. "Se inizi a guardare le cose con una prospettiva più pessimistica, parliamo di un calo di circa il 10%. Se le cose dovessero andare male, anche di più."

"C'è molta incertezza quando si guardano i dati di vendita o le proiezioni per quest'anno. C'è incertezza sull'hardware. C'è incertezza sui contenuti. Chi diavolo sta producendo i giochi?".

Pur non menzionandoli direttamente, Piscatella probabilmente si rifersice al presunto rinvio di Nintendo Switch 2 al 2025, l'assenza di giochi da franchise di grosso calibro da parte di Sony in aggiunta a un calendario al momento non proprio ricchissimo di uscite di spessore tra il periodo autunnale e quello pre-natalizio.