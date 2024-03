Metal Gear Solid: Master Collection, disponibile una nuova patch su PC, presto anche su console

Continua il supporto post-lancio di Konami per la raccolta Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. La compagnia giapponese ha pubblicato oggi la patch 1.5.0 per la versione PC in vendita su Steam, che successivamente arriverà anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel tardo marzo.

L'aggiornamento porta con sé una serie di correzioni e anche qualche aggiunta per i giochi inclusi nel pacchetto. Per quanto riguarda Metal Gear Solid sono stati risolti una serie di problemi minori e quelli che talvolta bloccavano l'esecuzione delle cutscene o facevano agire in modo anomalo le levette analogiche.

Passando a Metal Gear Solid 2, sono state aggiunte una serie di funzioni al menu di pausa. Nello specifico ora i giocatori troveranno le opzioni audio, quelle per lo schermo (solo Steam), il manuale online, una funzione per resettare il gioco e una per ritornare al menu principale. Inoltre, è stato aggiunto il supporto a Steam Input ed è stata corretta una porzione dei testi inclusi nel gioco.