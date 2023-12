GTA 6: il trailer di annuncio svela anche il periodo d'uscita

Emerso prima del tempo lo spettacolare e attesissimo trailer di GTA 6 , che svela anche il periodo d'uscita : 2025. Quindi manca ancora più di un anno per poterci effettivamente giocare. Inoltre non viene specificato quando uscirà nel corso dell'anno. Nel caso fosse pubblicato nel periodo natalizio, dovremmo aspettare circa due anni.

Il trailer

Il filmato in sé è davvero meraviglioso e mostra dei valori produttivi davvero enormi, per un dettaglio grafico mai visto in un videogioco. Viene confermata anche l'ambientazione: Vice City, e stando ad alcun sequenze ci sarà anche una forte presenza di contenuti social, probabilmente in riferimento a GTA Online.

Il trailer inizia facendo una panoramica della città, che possiamo vedere resa in modo davvero superlativo. Viene fatto sfoggio anche delle molte ambientazioni che saranno presenti, dalle ovvie aree cittadine, a luoghi immersi nella natura, passando per arrivare a spiaggie assolate piene zeppe di bagnanti.

I temi tipici della serie GTA sembra che siano tutti presenti, tra locali notturni decisamente affollati, gang, sparatorie con la polizia, forti riferimenti sessuali, personaggi sopra le righe e situazioni grottesche che probabilmente caratterizzeranno buona parte del gioco. Del resto la satira sociale è sempre stato il marchio di fabbrica dei GTA, quindi certe scelte non stupiscono e appaiono perfettamente in linea con il passato.

Difficile trarre indicazioni precise sul gameplay e sulla storia della campagna single player da quanto visto nel filmato, a parte per la presenza dei due protagonisti dal passato difficile, che in qualche modo finiranno all'interno del mondo del crimine organizzato.

Per chi se lo stesse chiedendo, il brano scelto per il trailer è Love Is A Long Road di Tom Petty, scritto da Thomas Earl Petty e Michael W. Campbell.

Perché Rockstar Games ha pubblicato il trailer con così largo anticipo? Pare che il motivo sia da ricercarsi nel leak dello stesso, che ha portato la compagnia ad agire di conseguenza, stupendo un po' tutti a questo punto.