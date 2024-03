GTA 6, il sito di Rockstar Games cambia dei dettagli nell'area video: Trailer 2 in arrivo?

L'account Twitter "GTA 6 Countdown" ha condiviso che il sito ufficiale di Rockstar Games è stato recentemente aggiornato e la sezione dedicata a GTA 6 è cambiata. Precedentemente segnalava la scritta "Guarda il Trailer 1" e ora invece parla di "Video" (Videos, in inglese, ovvero al plurale).

Questo ovviamente viene visto dalla community come un segnale che Rockstar Games si sta preparando per la pubblicazione di un nuovo trailer ufficiale di GTA 6. Precisiamo che l'immagine che vedete qui sotto nell'account twitter della fonte è solo un concept (segnalato in basso a destra).

Ovviamente un nuovo trailer di GTA 6 è scontato: prima o poi dovrà arrivare. Non ci è dato però sapere esattamente quando questo accadrà. Il "movimento" sul sito ufficiale di Rockstar Games potrebbe essere un primo segnale dell'arrivo del video, ma non è detto che accadrà a breve.

È possibile che la compagnia stia preparando il sito con largo anticipo, così da assicurarsi di non doversi preoccupare anche di questo dettaglio quando sarà il momento di pubblicare il trailer 2 di GTA 6.