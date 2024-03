Saber Interactive porterà avanti tutti i progetti in corso, nonostante la separazione da Embracer

Tim Willits, il Chief Operating Officer (COO) di Saber Interactive , ha deciso di parlare pubblicamente dello stato dei lavori dei giochi in sviluppo presso la compagnia, confermando che tutti i progetti annunciati proseguiranno, nonostante la rottura con Embracer Group . Stiamo parlando in particolare di Warhammer 40.000: Space Marine 2 , John Carpenter's Toxic Commando e Jurassic Park: Survival.

Giochi al sicuro

Il messaggio di Willits

Stamattina Saber Interactive ed Embracer Group hanno annunciato di aver separato le loro strade. La notizia ha immediatamente destato scalpore e preoccupazione per i numerosi progetti in corso di sviluppo presso la compagnia, in particolare i tre citati.

Pressato dalle domande, Willits ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la questione: "Ora che Saber è separata da Embracer, ho ricevuto molte domande concernenti lo stato dei nostri progetti già annunciati. Sono felice di confermare che stiamo ancora lavorando a diversi titoli, inclusi Warhammer 40,000: Space Marine 2, John Carpenter's Toxic Commando e Jurassic Park: Survival. Siamo così entusiasti di questi giochi e non vediamo l'ora di mostarne di più a tutti."

Ora, il messaggio parla solo dei giochi noti, quindi non sappiamo se nella transazione siano stati sacrificati dei progetti non annunciati. Comunque sia è quantomeno una buona notizia rispetto a tutte quelle che di solito arrivano dal disastro Embracer.