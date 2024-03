Far Cry: video celebra i vent'anni della serie, che ha avuto più di 90 milioni di giocatori

Com'era attendibile, il video raccoglie sequenze tratte da tutti i Far Cry, compreso il primo. Si tratta anche di un ottimo modo per rinviare alla pagina della serie nel negozio di Ubisoft , dove potrete godere di sconti fino all'85% su tutti i capitoli della serie.

Ubisoft ha pubblicato un video celebrativo per i venti anni della serie Far Cry , svelando che ha raccolto complessivamente più di 90 milioni di giocatori. Si tratta di una quantità davvero elevatissima. Vediamo il filmato:

L'immagine con l'annuncio di Ubisoft

La serie Far Cry non è nata da Ubisoft, in realtà, ma da Crytek, che sviluppò e lanciò il primo capitolo, molto più simile a Crysis che a ciò che la serie sarebbe diventata soprattutto dal terzo episodio in poi.

Da allora i Far Cry hanno avuto diverse ambientazioni, ma si sono appianati su di un certo modello, diventando dei giochi riconoscibili per i loro aspetti ricorrenti di gameplay.

Per l'occasione Ubisoft ha fatto sapere che non annuncerà alcun nuovo gioco, ma celebrerà la serie con i già riportati sconti e con aneddoti e racconti sullo sviluppo.