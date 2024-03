Respawn Entertainment: licenziamenti nel team dopo la cancellazione del gioco di Star Wars

"Il team di Apex è stato colpito dai licenziamenti oggi", ha scritto il level designer Aaron Stump su X, per esempio. "Fa schifo vedere come le persone con cui ho lavorato per quasi 3 anni ora vengano mandate via. Spero riescano a cadere in piedi il prima possibile".

Nel ridimensionamento globale circa il 5% dei dipendenti di EA sono stati licenziati e tra questi diversi anche del team interno a Respawn responsabile di Apex Legends , in base a quanto sta emergendo in queste ore, anche attraverso testimonianze dirette di alcuni sviluppatori che hanno perso il lavoro.

Abbiamo visto come Electronic Arts abbia attuato un grosso taglio di personale di recente, e tra i numerosi licenziati ce ne sono molti anche del team Respawn Entertainment , in seguito alla cancellazione di progetti come il nuovo gioco di Star Wars emerso in precedenza.

Colpito il team Apex

Altre testimonianze confermano i tagli al personale in Respawn, come quella di Alex Ackerman, che ha riferito come "dopo 20 stagioni di Apex e 5 anni in Respawn, il mio ruolo è stato considerato ridondante e sono stato licenziato".



La questione di Respawn era già emersa nei giorni scorsi, quando era trapelata l'informazione sulla cancellazione di un progetto legato a Star Wars in sviluppo presso il team, cosa che non riguarda a quanto pare il terzo Star Wars Jedi, che è stato invece confermato. I licenziamenti, tuttavia, sono andati a colpire anche il team di un titolo di grande successo come Apex Legends.

In base ad alcune voci emerse in seguito, sembra che il gioco di Respawn su Star Wars fosse "fantastico", con il sospetto che potesse trattarsi di un qualcosa di legato a The Mandalorian.