NVIDIA GeForce Now aggiunge 8 giochi al catalogo, quest'anno ci sarà anche Star Wars Outlaws

Come ogni giovedì, anche questo 14 marzo è un "GFN Thursday", con NVIDIA che annuncia le novità giunte all'interno di NVIDIA GeForce Now, nella fattispecie con 8 giochi aggiunti al catalogo del servizio compresi Balatro, Outcast: A New Beginning e altre novità.

Intanto c'è un'anticipazione interessante per il 2024: Star Wars Outlaws, il primo gioco open world di Ubisoft dedicato a Star Wars, arriverà quest'anno su GeForce Now direttamente nel giorno del lancio.

Il gioco sarà pubblicato con il supporto per NVIDIA DLSS 3 e agli effetti ray-traced, per consentire agli utenti Ultimate e agli utenti del Day Pass di giocare al massimo delle potenzialità tecniche.