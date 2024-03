Steam: iniziati i saldi primaverili, con tantissime offerti e sconti

Per la gioia di tutti i giocatori PC, su Steam sono iniziati i saldi primaverili, con tantissime offerete su tutti i giochi presenti nel catalogo. Si tratta di un ottimo modo per recuperare i giochi che avete messo nella lista dei desideri spendendo di meno, oppure per scoprire qualche titolo che non immaginavate di desiderare.

Il periodo dei saldi durerà fino al 21 marzo alle ore 18:00, quindi affrettatevi.

Indicare solo una manciata dei titoli tra le decine di migliaia presenti nel catalogo di Steam è davvero difficile. Ad esempio potreste voler approfittare di uno sconto del 10% e portarvi a casa Baldur's Gate 3 per 53,99€ invece di 59,99€, oppure potreste scoprire le gioie di Forza Horizon 5 spendendo soltando 29,99€ invece di 59,99€ (-50%), o ancora potete acquistare la Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 per 51,04€ invece di 89,98€ (-43%), oppure potreste voler affrontare i mari in tempesta di Sea of Thieves per 19,99€ invece di 39,99€ (-50%).

Se volete potete lanciarvi anche su Street Fighter 6 per 39,59€ invece di 59,99€ (-34%) o su Hogwarts Legacy per 29,99€ invece di 59,99€ (-50%).