Star Wars The Mandalorian: il gioco di Respawn 'era fantastico', nuovi dettagli da un report

In base a quanto riferito da Henderson, il gioco in questione aveva ricevuto valutazioni estremamente positive sia dagli sviluppatori che ci avevano lavorato che dai risultati dei playtest già avviati, cosa che renderebbe piuttosto strana la volontà di EA di cancellare il progetto.

Come abbiamo visto, all'interno dell'operazione di ristrutturazione interna EA ha licenziato circa 670 persone e cancellato il gioco di Star Wars in questione, pur confermando che il seguito di Star Wars Jedi: Survivor è ancora previsto e in lavorazione, ma alcune informazioni su questo misterioso sparatutto incentrato su The Mandalorian sono emerse in un report di Insider Gaming.

Il noto giornalista Tom Henderson ha riportato alcuni dettagli emersi sul gioco di Star Wars: The Mandalorian che era in sviluppo presso Respawn ed è stato cancellato di recente da EA, riferendo peraltro che " era fantastico " a detta di molti, con feedback estremamente positivi.

Sembrava essere un ottimo gioco

Un'illustrazione su The Mandalorian

L'idea alla base del titolo era metterci nei panni di un cacciatore di taglie sullo stile di The Mandalorian, anche se il personaggio principale non era precisamente il protagonista di tale serie. Tuttavia, l'universo di riferimento era lo stesso e anche buona parte della caratterizzazione.

Il gioco doveva partire con una sorta di covo, una base segreta che fungeva da fulcro delle operazioni per il giocatore, attraverso la quale pianificare l'azione e scegliere le missioni da seguire in giro per la galassia, alla ricerca di taglie da incassare.

All'interno della base era possibile modificare l'equipaggiamento e scegliere gli strumenti più adatti alla missione da seguire. Non si trattava di un open world, bensì di un gioco con livelli staccati e dalla struttura piuttosto lineare in buona parte, ma con anche alcune aree più ampie da esplorare per trovare segreti e obiettivi.

Il combattimento sembra fosse molto veloce e dinamico, grazie anche all'uso del jetpack come sistema di movimento, caratteristica tipica dei cacciatori di taglie di Star Wars, con la possibilità di eseguire mosse corpo a corpo.

I nemici erano in gran parte truppe imperiali con stormtrooper di vario tipo ma anche situazioni diverse, con combattimenti contro boss e i mezzi tipici della serie Star Wars, ma ci sarebbero stati anche fuorilegge e vari altri avversari da affrontare.

Secondo quanto riferito da Tom Henderson, l'uscita del gioco sarebbe stata ancora molto lontana, ma i risultati fino a questo momento erano molto incoraggianti, con una sezione verticale di gioco disponibile come demo che aveva convinto un po' tutti e alcuni livelli già completati, con uscita che era prevista su PS5, Xbox Series X|S e PC.