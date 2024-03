Skull and Bones e Assassin's Creed: Black Flag a confronto: chi è il re dei pirati?

Abbiamo dunque scaricato l'avventura di Edward Kenway su PC, ricominciato la campagna (ai tempi in cui abbiamo completato il gioco non c'era ancora il cloud e quei salvataggi sono andati persi come lacrime nella pioggia...) e affrontato nuovamente le onde a bordo della Jackdaw per capire cos'è cambiato - in meglio o in peggio - da allora.

Quella di imbastire un confronto fra Skull and Bones e Assassin's Creed: Black Flag è un'idea che ci ronzava per la testa fin dall'annuncio del simulatore di nave pirata di Ubisoft, avvenuto quasi sette anni or sono. E così, quando finalmente il live service sviluppato dagli studi di Singapore ha fatto il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, quell'idea ha di nuovo bussato alla porta.

Differenze fondamentali

Il gameplay di Skull and Bones ci mette al comando di una nave pirata

Se ancora non l'aveste capito, Skull and Bones e Assassin's Creed: Black Flag sono in realtà esperienze molto diverse. Come sottolineiamo nella recensione, Skull and Bones è infatti un simulatore di nave pirata a cui hanno aggiunto delle sezioni esplorative a piedi, mentre il secondo è il tradizionale action adventure in terza persona in cui controlliamo un personaggio, esploriamo ampi scenari, affrontiamo combattimenti all'arma bianca e di tanto in tanto salpiamo a bordo di un brigantino chiamato Jackdaw.

È chiaro: una volta preso il largo, i due prodotti rivelano i propri innegabili punti di contatto e sappiamo bene come Skull and Bones sia nato dall'idea di trasformare le battaglie navali di Black Flag in un gioco completo, impreziosito da elementi RPG, looting, crafting, meccaniche cooperative e competitive, nonché da una struttura live service destinata a essere aggiornata, che proprio in questi giorni ha visto l'inizio della Stagione 1.

Torniamo però alla descrizione iniziale del nuovo titolo Ubisoft: un simulatore di nave pirata, nel senso che come in Black Flag controlliamo la nostra imbarcazione ma, a differenza di Black Flag, non possiamo lasciare il timone e farci una passeggiata sul ponte oppure arrampicarci sull'albero di maestra fino a raggiungere la coffa, quella piccola piattaforma usata dalle vedette.

Di fatto, è come se il nostro personaggio non esistesse fintanto che ci troviamo in mare: ci è impossibile abbandonare l'imbarcazione in caso di problemi, né andare all'arrembaggio di un vascello nemico che abbiamo opportunamente danneggiato per eliminarne l'equipaggio a colpi di spada e lama celata: quel tipo di opportunità esiste, ma si risolve con il lancio di rampini e una brevissima sequenza di intermezzo laddove l'aggancio sia avvenuto con successo.

Gli arrembaggi erano una componente importante delle battaglie navali di Assassin's Creed: Black Flag

Nave e nient'altro, insomma: un concetto che diventa addirittura buffo nel momento in cui ci si trova nei pressi di un isolotto con del materiale che è possibile estrarre (alberi da abbattere, ad esempio), ma tale operazione si concretizza nella forma di un semplice minigame basato sulla pressione di un tasto con il giusto tempismo, in corrispondenza dell'indicatore corretto.

Dicevamo infine delle sezioni esplorative a piedi, che abbiamo il sospetto siano state aggiunte a mo' di contentino e in effetti si pongono come uno degli aspetti meno riusciti del gioco, visto che gli scenari e il modo in cui ci muoviamo al loro interno lasciano molto a desiderare, riuscendo a proporre un minimo di spessore solo in un paio di luoghi specifici, dove però si svolgono unicamente dinamiche commerciali.