Skull and Bones: al via la Stagione 1, Ubisoft svela ottimi numeri al lancio

Ubisoft ha ricordato l'inizio della Stagione 1 di Skull and Bones tramite un trailer ufficiale che presenta i nuovi contenuti che trovate qui sotto.

Non solo, il publisher francese ha annunciato anche che gli utenti in media hanno giocato al titolo piratesco per 4 ore al giorno, il secondo risultato migliore in termini di engagement mai registrato per i suoi titoli.