Epic Games ha subito un attacco hacker, rubati quasi 200 GB di dati

Si tratta di una situazione molto simile a quella che si è verificata lo scorso dicembre, quando Insomniac Games è stata hackerata , anche in quel caso con una richiesta di riscatto che Sony non ha voluto pagare, determinando la diffusione delle informazioni rubate.

Se Epic Games vorrà recuperarli, dovrà farlo entro il 4 marzo: è questo il termine stabilito dal gruppo, che però non ha chiarito quale sia l'entità del riscatto né cosa accadrà qualora l'azienda non dovesse accettare di pagare.

A condurre l'azione è stata una squadra ransomware chiamata Mogilevich, che ha pubblicato un post per annunciare i termini dell'operazione, la sua riuscita e dichiarare che tutti i dati sottratti sono ora in vendita.

Fortnite nel mirino?

Fortnite Festival

Non c'è dubbio che l'asset più importante di Epic Games sia Fortnite, ed è dunque proprio il celebre battle royale a rischiare di più rispetto a quanto accaduto, ma il publisher ha in realtà diverse questioni in ballo e accordi con diversi soggetti.

Sappiamo ad esempio che produrrà il nuovo gioco di Playdead, e che ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo di Alan Wake 2, mentre è ben nota la battaglia condotta finora con Apple, anche questo un tema sensibile.