Marvel's Wolverine, Insomniac Games hackerata, rubate informazioni sul gioco

Il gruppo ransomware Rhysida ha pubblicato dei dati apparentemente rubati allo studio di sviluppo Insomniac Games , che afferma di aver hackerato, con forse anche delle informazioni su Marvel's Wolverine , il suo prossimo gioco in sviluppo per PS5 .

Furto di dati

In realtà la presenza di informazioni su Marvel's Wolverine è quasi certa, considerando che il patchwork di materiale pubblicato per dimostrare l'hacking contiene delle presunte immagini del gioco.

Tra gli altri dati rubati figurano le scansioni di alcuni passaporti dei dipendenti di Insomniac Games, incluso quello di un ex dipendente che ora lavora per Disney, dopo essere stato licenziato due mesi fa. Un altro documento sembra appartenere a Yuri Lowenthal, il doppiatore di Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2. Per il resto sono state mostrate delle email interne e firmate, oltre ad alcuni documenti confidenziali.

Rhysida ha dichiarato che Insomniac ha sette giorni prima che il data set completo finisca online e ha spiegato che attualmente sta tenendo un'asta per venderlo, con il prezzo di partenza fissato a 50 bitcoin, o 2 milioni di dollari.

Insomma, si tratta di una brutta gatta da pelare per Insomniac Games, che potrebbe vedere a breve esposto Marvel's Wolverine e altri dei segreti interni allo studio.