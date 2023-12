Le cuffie da gaming Sony INZONE H3 sono al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci propongono una promozione per le cuffie da gaming Sony INZONE H3. Lo sconto segnalato è del 45% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 99.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre, sebbene non sia la prima volta che viene proposto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le cuffie da gaming Sony INZONE H3 dispongono di 360 Spatial Sound pensato per godersi al meglio i videogiochi. Dispongono di ampi e morbidi cuscinetti nell'archetto che aiutano a scaricare il peso in modo regolare sulla testa. Per quanto riguarda i cuscinetti auricolari, sono pensati per ridurre al minimo la pressione sulle orecchie e rendere l'uso più confortevole durante le sessioni più lunghe. Non manca ovviamente il microfono boom flessibile che permette di catturare la voce per giocare online con gli amici. Inoltre, le cuffie sono certificate per funzionare perfettamente con Discord. Supportano inoltre il software INZONE Hub per PC per regolare al meglio l'esperienza di ascolto.