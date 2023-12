Senua's Saga: Hellblade 2, la data di uscita rivelata da un rumor?

A parte alcune sequenze di esplorazione e combattimento senza un'interfaccia visibile, tuttavia, il gioco non è ancora stato mostrato con effettive scene di gameplay e un'uscita a maggio potrebbe implicare una certa accelerazione sul piano promozionale.

Presentato pochi giorni fa con uno spettacolare trailer ai The Game Awards 2023, Senua's Saga: Hellblade 2 è stato annunciato originariamente nel 2019 e il suo lancio è previsto ufficialmente nel corso del 2024.

Quello che abbiamo visto finora

Come scritto nello speciale sulle novità dal trailer di Senua's Saga: Hellblade 2 ai The Game Awards, non c'è dubbio che il progetto possa contare su di un comparto tecnico straordinario, anche grazie all'impiego del potente Unreal Engine 5.

La direzione firmata da Tameem Antoniades promette inoltre momenti di grande atmosfera e una narrazione che, ne siamo sicuri, colpirà nel segno. Speriamo di poter scoprire altro sul gioco a breve.