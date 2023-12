Fortnite: come collegare l'account LEGO Insider e ottenere la skin di Emilie l'Esploratrice gratis

Con l'arrivo di LEGO Fortnite i giocatori del battle royale di Epic Games possono catapultarsi in una nuova esperienza completamente realizzata tramite i celebri mattoncini della compagnia danese, da soli o in compagnia di amici e altri giocatori in rete, sfoggiando tra l'altro delle versioni in stile LEGO dei costumi compatibili ottenuti in Fortnite, che riceveranno in automatico senza alcun costo aggiuntivo. Non solo, collegando l'account LEGO Insider a quello Epic Games che utilizzate per Fortnite riceverete gratuitamente la skin di Emilie L'Esploratrice, che potrete utilizzare sia nella Battaglia Reale che nelle modalità di LEGO Fortnite. Non sapete come fare? Vi diamo una mano noi.

Tranquilli, si tratta di un'operazione completamente gratuita e che richiede giusto qualche minuto, specialmente se seguirete le indicazioni che vi daremo. Di seguito infatti vi spiegheremo passo per passo tutti i passaggi per collegare i vostri account di Fortnite e LEGO Insider e come riscattare il costume di Emilie L'Esploratrice.