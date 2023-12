Sigil 2: disponibile il nuovo capitolo apocrifo di DOOM sviluppato da John Romero

Sigil 2, come Sigil, è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale di Romero . Naturalmente ci sono anche delle edizioni a pagamento, dedicate ai collezionisti o a chi vuole la colonna sonora in una versione di maggiore qualità.

Sigil 2 è disponibile per il download . Si tratta del nuovo capitolo per DOOM di John Romero, naturalmente apocrifo, realizzato per festeggiare i trent'anni dello storico sparatutto in prima persona di id Software, di cui Romero fu una delle menti.

Le versioni di Sigil

Oltre a quella gratuita, la versione più economica di Sigil2 è quella digitale che costa 6,66€. Contiene i 9 livelli single player più 2 deathmatch del pacchetto base, più la colonna sono di Thorr e James Paddock in formato autonomo.

L'edizione Shotgun Shell USB è invece fisica e costa 69,95€. Offre una scatola piena di gadget, tra i quali un poster in formato A3, una sacca Romero Games, degli sticker, delle spille e il gioco su di una chiavetta USB a forma di cartuccia di fucile a pompa, l'arma più iconica del gioco. Nella chiavetta si trovano anche diversi video dedicati a Sigil 2 (ottenibili solo con le edizioni fisiche).

L'edizione 3.5" Floppy + Shotgun Shell USB costa 89,95€, offre tutti i contenuti delle altre più un vero floppy da 3,5 pollici con sopra i file .wad.

Infine l'edizione 5.25" & 3.5" Floppy + Shotgun Shell USB costa ben 154,95€ e comprende anche un disco da 5,25 pollici con sopra i livelli di Sigil 2, oltre a tutti i contenuti delle altre edizioni.

Considerate che per far funzionare Sigil 2 dovete possedere DOOM o The Ultimate DOOM e usarne il file doom.wad per configurare GZDoom, che potete scaricare da qui. Nei file di Sigil 2 si trovano spiegazioni dettagliate su come configurarlo.