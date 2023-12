WhatsApp: novità sugli aggiornamenti di stato, i messaggi bloccati e le chiamate vocali

In queste ore, alcuni tester che hanno installato l'ultima versione dell'app per le due principali piattaforme mobili, ossia Android e iOS, hanno iniziato a sperimentare una nuova barra di risposta per gli aggiornamenti di stato.

Al momento, non sono disponibili informazioni su quando questa novità sarà resa disponibile per tutti gli utenti.

Va anche detto che questa modalità risulta praticamente identica a quella che siamo abituati a utilizzare per i DM in Instagram , andando a rendere l'esperienza utente maggiormente uniformata sulle due piattaforme di Meta.

Stando alle informazioni condivise da WABetaInfo, la barra di risposta è diventata sempre visibile (come nell'immagine che trovate qui sotto), eliminando così la necessità di scorrere verso l'alto per accedervi.

Qualità di vita incrementata

Ecco come compare la nuova barra di risposta

Arriviamo infine a un'ulteriore novità per la versione stabile di iOS.

WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento che introduce tre nuove funzionalità per migliorare l'esperienza di comunicazione degli utenti.

La prima riguarda i Messaggi bloccati: la possibilità di bloccare i messaggi in chat e nei gruppi di tutti i membri.

I messaggi bloccati rimarranno in modo permanente nella chat, ma non saranno visibili agli altri partecipanti.

Questa funzione può essere utile per nascondere informazioni sensibili, come numeri di telefono o indirizzi, o per eliminare messaggi che potrebbero essere offensivi o inappropriati.

Altra novità riguarda la possibilità di verificare la qualità della connessione di rete durante una videochiamata.

Per farlo, basta tenere premuto il proprio riquadro durante la chiamata; così facendo, si riceverà un feedback in tempo reale sulla qualità della connessione ed eventualmente intervenire per migliorarla.

Infine, con l'opzione "Visualizza una volta", di recente in estensione anche per i messaggi vocali, i destinatari dei messaggi non potranno condividerli, inoltrarli, copiarli, salvarli o registrarli, rivelandosi utile per condividere informazioni sensibili o per evitare che i messaggi vocali vengano utilizzati senza il consenso del mittente.

A proposito di novità recentemente introdotte nella versione pubblica di WhatsApp, ricordiamo che proprio di recente è arrivata una delle migliorie più attese, ossia la possibilità di condividere file multimediali in formato originale, senza compressione o perdita di qualità.

Nel caso in cui per alcuni l'applicazione beta risulti aggiornata ma la funzione non sia disponibile, sappiate che è piuttosto normale: WhatsApp sta operando un rilascio a scaglioni ed è molto probabile che verrà resa disponibile a un numero maggiore di utenti nelle prossime settimane.

Per coloro che desiderano provare le ultime novità sviluppate dal team di WhatsApp per Android, è possibile farlo accedendo al Google Play Store e iscrivendosi al canale di beta testing.

Basta dare il consenso alle disposizioni e alle clausole d'uso e premere su "Unisciti al team di test" per sperimentare in anteprima le più recenti innovazioni.