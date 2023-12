Su WhatsApp è ora possibile inviare messaggi vocali che si auto distruggono. Ecco come fare

La popolarissima app di messaggistica ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di inviare messaggi vocali che scompaiono automaticamente dopo essere stati ascoltati. Già in precedenza, WhatsApp aveva applicato questo approccio per foto e video, inizialmente nel 2021, permettendo agli utenti di inviare contenuti visivi con un limite di singola visualizzazione per il ricevente.

Ora, lo stesso concetto viene ampliato anche ai messaggi vocali, che attraverso un pulsante apposito partiranno con l'opzione di singolo ascolto.

È importante notare che questi messaggi non potranno essere inoltrati, salvati o contrassegnati.

Vocali evanescenti Con WhatsApp sarà adesso possibile inviare immagini, note vocali e video che verranno automaticamente resi non visibili nella chat una volta aperti dal destinatario Nel comunicato ufficiale della società si utilizza il termine "visualizzare" in relazione ai messaggi vocali.

Per quanto possa sembrare poco congruo, WhatsApp sembra preferire questa scelta di parole per mantenere la chiarezza e la semplicità verso gli utenti. Effettivamente, questa caratteristica somiglierà da vicino a quella già presente per i contenuti visivi.

Sui messaggi vocali inviati con questa opzione apparirà la distintiva icona "una tantum", segnalando che dopo la riproduzione procederanno ad auto cancellarsi. Concretamente, ciò si traduce in un aumento della privacy per i messaggi vocali contenenti informazioni sensibili, tema su cui WhatsApp si sta recentemente prodigando come manifestato dall'introduzione del Codice Segreto.

Questo fornisce agli utenti una maggiore tranquillità quando condividono dettagli delicati come quelli delle carte di credito, o in qualsiasi altra situazione in cui si desideri mantenere la comunicazione strettamente riservata alla persona destinataria. WhatsApp ha dichiarato che si avrà a disposizione una finestra di 14 giorni per aprire e visualizzare una foto, un video o un messaggio vocale destinato a singola visualizzazione.

Dopo questo periodo, il messaggio scadrà anche se non visualizzato e scomparirà dalla chat.